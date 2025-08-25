¡Pagarán más! Aerolínea cobrará el doble a pasajeros con sobrepeso

A partir del 27 de enero de 2026, los pasajeros de Southwest Airlines que no puedan viajar cómodamente en un solo asiento deberán pagar dos boletos. La aerolínea estadounidense anunció que su política histórica —que permitía ocupar un segundo asiento sin costo adicional— llegará a su fin el 26 de enero de 2026.

Durante más de dos décadas, Southwest permitía que los viajeros con sobrepeso reservaran dos asientos, con el costo del segundo generalmente reembolsado antes de finalizar el vuelo. Sin embargo, esta medida ahora se elimina, generando un aluvión de críticas y acusaciones de discriminación. Muchos pasajeros consideran que la decisión vulnera sus derechos como consumidores y los obliga a pagar más solo por su constitución física.

La aerolínea aclaró que algunos pasajeros todavía podrán solicitar un reembolso por el segundo asiento, pero bajo condiciones estrictas: la compra debe hacerse con anticipación a través del sitio web, el boleto debe ser de la misma clase y el vuelo no debe estar lleno. En caso de cumplir todos los requisitos, el reembolso podría tardar hasta tres meses.

Quienes no puedan acogerse a estas condiciones deberán comprar un segundo boleto y podrían ser reubicados en otros vuelos, perdiendo el beneficio del reembolso y enfrentando además una multa por no presentarse al vuelo original.

La medida, que entrará en vigor dentro de cinco meses, promete generar un intenso debate sobre los límites de la política de aerolíneas frente a pasajeros con sobrepeso, mientras algunos la califican como un cambio necesario para la gestión de espacios, y otros como un acto que humilla y excluye a quienes viajan con esta condición.

