El brutal femicidio de Sther Barroso dos Santos, una joven de 22 años, conmociona a Brasil. La autopsia realizada por el Instituto Médico Forense (IML) confirmó que la víctima fue abusada sexualmente antes de ser asesinada a golpes, un dato que agrava aún más la crueldad del crimen.

El ataque ocurrió en Vila Aliança, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. La familia de la joven denunció que el autor sería Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, jefe narco del barrio Muquiço y miembro de la banda Terceiro Comando Puro (TCP). Según testigos, Sther fue atacada tras negarse a abandonar una fiesta funk con él.

Videos que circularon en redes sociales muestran a la joven bailando y disfrutando momentos antes de la tragedia. Horas después, su cuerpo apareció en la puerta de su casa, desfigurado por los golpes, lo que confirma la brutalidad con la que fue atacada. Su familia intentó llevarla de urgencia al Hospital Albert Schweitzer, en Realengo, pero ya había fallecido.

"¡Se negó a salir con un narco!": La autopsia reveló que Sther fue abusada antes de ser asesinada en Brasil. Foto: Gentileza Globo

Los sueños que quedaron truncados

El hallazgo del IML contrasta con la vida de esperanza que Sther proyectaba. En un cuaderno, había escrito sus metas para el próximo año: terminar la escuela, hacer tres cursos, adoptar un perrito, enfocarse en el gimnasio y agradecer a Dios todos los días. “Será el mejor año de mi vida”, había afirmado mientras gestionaba su licencia de conducir y buscaba mudarse a un nuevo departamento.

Su hermana denunció en redes sociales la brutalidad del crimen: “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Arruinaste a nuestra familia. Ella soñaba con casarse, con ser madre. Ahora nos queda luchar por justicia”.

Amigos y allegados también la recordaron como una joven llena de sueños que quería cambiar su vida.

"¡Se negó a salir con un narco!": La autopsia reveló que Sther fue abusada antes de ser asesinada en Brasil. Foto: Gentileza G1

Mira la programación en Red Uno Play