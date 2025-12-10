Así cayó un auto al estanque por un fallo en el estacionamiento automático | VIDEO

En China, un vehículo Xiaomi SU7 terminó parcialmente sumergido en un estanque luego de que, según el propietario, el sistema de autopark ejecutara una maniobra equivocada.

El incidente, registrado recientemente, ocurrió cuando el sistema autónomo de estacionamiento del auto habría iniciado una acción incorrecta, lo que provocó que el vehículo avanzara directamente hacia el agua sin intervención humana.

El propietario del vehículo asegura que no hubo error humano y que el sistema actuó por cuenta propia. Actualmente, exige una compensación por los daños materiales sufridos. Mientras tanto, la compañía Xiaomi no ha emitido una declaración oficial sobre lo sucedido.

El caso provocó debate en redes sociales y foros especializados, donde usuarios cuestionan la seguridad y confiabilidad de las funciones de conducción y estacionamiento autónomo en autos inteligentes de nueva generación.

