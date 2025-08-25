TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Totora: Familiares llegaron a recoger los cuerpos de las víctimas del fatal accidente

En el lugar también se hizo presente personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar las autopsias correspondientes.

Ligia Portillo

25/08/2025 13:51

Tragedia en Totora: familiares llegaron a recoger los cuerpos de las víctimas del fatal accidente. Foto: Red Uno
Totora, Cochabamba

El municipio de Totora en Cochabamba vive horas de profundo dolor tras el fatal accidente ocurrido en la madrugada en la zona de Machullungas, donde perdieron la vida cuatro personas, entre ellas el alcalde Jhonny Cuchallo, su esposa Kelly Guzmán, el presidente del Concejo Municipal Gabriel Prado y el dirigente comunal Walter Rojas.

Al promediar el mediodía, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta la plaza principal de Totora, donde fueron recibidos en medio de escenas de llanto y pesar por pobladores, funcionarios municipales y autoridades locales. Posteriormente, los féretros fueron llevados hasta el hospital del municipio, lugar en el que los familiares aguardaban con enorme dolor para poder retirar los restos y dar inicio a los velorios.

“Es desgarrador ver cómo los familiares llegaron con lágrimas a recoger a sus seres queridos. Este accidente ha dejado un vacío inmenso en Totora”, expresó uno de los testigos presentes en la vigilia espontánea que se formó en las afueras del hospital.

En el lugar también se hizo presente personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar las autopsias correspondientes, mientras que pobladores permanecieron con listones negros y rezos en memoria de las víctimas.

El accidente no solo enlutó a las familias, sino también dejó una herida profunda en el municipio, ya que la pareja conformada por el alcalde y su esposa no tenía hijos.

Mientras tanto, se conoce de manera extraoficial que tres personas resultaron heridas, una de ellas trasladada de emergencia hasta Cochabamba.

El pueblo de Totora, consternado y en duelo, acompañará a las familias en estas dolorosas horas, marcadas por el silencio y las lágrimas de quienes llegaron al hospital para despedirse de sus seres queridos.

 

