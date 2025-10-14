Felcc busca en los nueve departamentos al presidente de YPFB, Armin Dorgathen

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, informó a Red Uno que la institución se encuentra realizando la búsqueda del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.

“Se realiza el trabajo de dar cumplimiento a cualquier orden emanada de autoridad competente. El Ministerio Público lo está requiriendo para poder realizar el trabajo de investigación”, manifestó Sossa.

Según el jefe policial, la Policía intensificó la búsqueda en los nueve departamentos del país. Esta decisión fue asumida luego de que dos funcionarios de la Aduana Nacional presentaran una denuncia penal ante la Fiscalía, aportando pruebas del presunto delito.

De acuerdo con la denuncia, el caso estaría relacionado con un hecho de contrabando, ya que se habría intentado sacar del país, hacia la Argentina, 14 millones de dólares en gas.

“Estamos realizando la búsqueda de todas las personas que tienen órdenes de aprehensión, entre ellos el señor Dorgathen, y por supuesto vamos a dar cumplimiento a todas las órdenes emanadas por autoridad competente”, afirmó el director de la Felcc.

Sossa indicó además que la unidad de Inteligencia procederá con la aprehensión del ciudadano una vez sea ubicado.

“El proceso se está realizando en la localidad de Yacuiba; sin embargo, estamos efectuando el trabajo a nivel nacional. Toda la Felcc está desplegada para dar cumplimiento a cualquier instrucción emanada por autoridad competente”, agregó.

