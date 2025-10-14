(Video)“El padre le pisaba su cabecita y la golpeaba”: Fiscalía brinda detalles del fallecimiento de la niña Samantha

La fiscal de Delitos Contra la Vida de El Alto, Sarina Guardia, brindó detalles este martes en Red Uno, sobre la muerte de la niña Samantha, de 10 años, quien fue asesinada por su propio padre.

La autoridad indicó que ya se realizó la audiencia de medidas cautelares del progenitor, en la cual se determinó su detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro, mientras continúan las investigaciones.

Según los antecedentes del hecho, la madre de la menor, una mujer de 30 años, fue rescatada por la Policía y la Defensoría junto a sus cinco hijos. La víctima se encontraba encerrada con candado en un cuarto; su esposo no le permitía salir y presentaba golpes y heridas en el cuerpo.

La mujer relató que tenía seis hijos y que, hace dos años, su esposo se había llevado a su hija de 10 años y nunca más la trajo de regreso al hogar. Desde entonces, la Policía inició la búsqueda de la menor y, el jueves 9 de octubre, lograron hallar sus restos.

El pasado jueves las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la niña Samantha, tras meses de búsqueda. Se conoció que la menor sufrió mucha violencia antes de perder la vida en manos de su padre.

“El padre le pisaba la cabecita y le golpeaba en el estómago, le pegaba con cables. Sufrió bastante la niña hasta que le produjo la muerte, para posteriormente llevarla a enterrar sin avisarle a nadie, ni siquiera a la mamá”, manifestó la fiscal.

Según Guardia, en 2017 ya existía una denuncia en contra del padre agresor; sin embargo, no se hizo seguimiento al caso. Desde junio, cuando se conoció nuevamente la situación, se procedió al rescate de la madre y sus cinco niños, también víctimas de maltrato. El caso continúa en investigación.

