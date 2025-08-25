TEMAS DE HOY:
Fútbol boliviano de luto: fallece la delantera Mayory Cartagena

La destacada jugadora que militó en The Strongest y Always Ready deja un vacío profundo en el deporte femenino y en la comunidad deportiva del país.

Martin Suarez Vargas

25/08/2025 11:40

Mayory Cartagena, cuando vestía los colores de Always Ready. Foto: Internet.
La Paz, Bolivia.

El fútbol boliviano comienza la semana con una triste noticia: la delantera Mayory Cartagena, quien defendió los colores de The Strongest y Always Ready en el fútbol femenino de Bolivia, ha fallecido. Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso, aunque la noticia ha generado conmoción y cientos de mensajes de condolencia en redes sociales.

Cartagena no solo se destacó en la cancha, sino que también desarrolló una exitosa carrera como ingeniera, mostrando su talento más allá del deporte. Sus restos están siendo velados en el Salón Amanecer, planta baja, ubicado en San Salvador esquina Cuba, monumento Busch, zona Miraflores de la ciudad de La Paz.

El mundo del fútbol femenino y la sociedad boliviana recuerdan a Mayory Cartagena como una deportista aguerrida, comprometida con su equipo y un ejemplo de dedicación y profesionalismo. Clubes, colegas y aficionados han expresado su pesar por la pérdida de una figura que dejó huella dentro y fuera de la cancha.

