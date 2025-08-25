TEMAS DE HOY:
Cambio policial duelo en Totora ragedia en Totora

10ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Camacho es recibido por familiares y amigos en el juzgado donde se realizará su audiencia

El gobernador se encontraba con su banda de autoridad departamental y fue recibido por gente que acudió a brindarle su apoyo.

Hans Franco

25/08/2025 14:57

Foto: Camacho es recibido por familiares y amigos en juzgados (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

Antes de ingresar a su audiencia en el salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, el gobernador Luis Fernando Camacho fue recibido en los pasillos por sus familiares y amigos que llegaron a la ciudad de La Paz para brindarle su apoyo.

“Ya falta poco, ya falta poco”, gritaban las personas mientras el gobernador era escoltado por las policías al salón donde se instaló la audiencia aproximadamente a las 14:15 horas.

El gobernador se encontraba con su banda de autoridad departamental y ya no estaba enmanillado como cuando había llegado de su traslado del penal de Chonchocoro.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD