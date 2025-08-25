Camacho es recibido por familiares y amigos en el juzgado donde se realizará su audiencia

Antes de ingresar a su audiencia en el salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, el gobernador Luis Fernando Camacho fue recibido en los pasillos por sus familiares y amigos que llegaron a la ciudad de La Paz para brindarle su apoyo.

“Ya falta poco, ya falta poco”, gritaban las personas mientras el gobernador era escoltado por las policías al salón donde se instaló la audiencia aproximadamente a las 14:15 horas.

El gobernador se encontraba con su banda de autoridad departamental y ya no estaba enmanillado como cuando había llegado de su traslado del penal de Chonchocoro.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play