TSJ instruye jornadas de verificación de plazos de detención preventiva en todo el país

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante el Instructivo N° 19/2025, dispuso la organización inmediata de jornadas de verificación del cumplimiento de los plazos de detención preventiva en todos los tribunales departamentales de justicia del país.

La medida fue instruida por el presidente del TSJ, Dr. Romer Saucedo Gómez, quien enfatizó que el objetivo es garantizar la correcta y pronta administración de justicia, en el marco de la Constitución Política del Estado, las normas legales vigentes y los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia de derechos humanos.

El documento señala que las autoridades jurisdiccionales deben coordinar estas jornadas con el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, las direcciones departamentales de régimen penitenciario y todas las instituciones públicas o privadas necesarias para su ejecución.

Asimismo, el instructivo establece que, en caso de que se hubiera dispuesto la detención preventiva en un lugar distinto al del proceso, deberá ordenarse el traslado correspondiente del detenido, o en su defecto, habilitar de manera excepcional el uso de medios virtuales tecnológicos.

El TSJ recordó que los jueces, en el ejercicio de control jurisdiccional, deberán realizar de oficio la verificación de los plazos de detención preventiva, resolviendo lo que en derecho corresponda y observando los principios de imparcialidad, equidad y respeto al debido proceso.

Con esta disposición, el máximo tribunal del país busca uniformar criterios en la administración de justicia y dar respuesta a las observaciones sobre el uso excesivo de la detención preventiva, garantizando que las medidas cautelares no vulneren derechos fundamentales de los privados de libertad.

Mire la instrucción del TSJ:

