Luis Fernando Camacho llega al juzgado portando la bandera cruceña

Con un fuerte resguardo policial, Luis Fernando Camacho, llegó hasta el Tribunal de Justicia ubicado en la calle Yanacocha y Potosí donde se realizará su audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso denominado 'Golpe I' a las 14:00.

Llamó la atención que Camacho ingresó portando la banda de gobernador y agarrando una bandera cruceña.

El gobernador salió a las 11:41 del penal de Chochocoro escoltado por un fuerte contingente policial.

Mira la programación en Red Uno Play