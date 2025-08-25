TEMAS DE HOY:
Nacionales

Luis Fernando Camacho llega al juzgado portando la bandera cruceña

El gobernador cruceño ingresó al recinto donde se realizará la audiencia en que se revisará su medida cautelar de detención preventiva.

Hans Franco

25/08/2025 12:47

Foto: Camacho llega a juzgados con la bandera cruceña (APG)
La Paz

Con un fuerte resguardo policial, Luis Fernando Camacho, llegó hasta el Tribunal de Justicia ubicado en la calle Yanacocha y Potosí donde se realizará su audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso denominado 'Golpe I' a las 14:00.

Llamó la atención que Camacho ingresó portando la banda de gobernador y agarrando una bandera cruceña.

El gobernador salió a las 11:41 del penal de Chochocoro escoltado por un fuerte contingente policial.

 

