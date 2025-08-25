Suspenden el rescate de alpinista atrapada en una montaña a 7.000 metros de altura

Tras casi dos semanas de intentos, las autoridades de Kirguistán suspendieron oficialmente las labores de rescate de la alpinista rusa Natalia Nagovitsina, de 47 años. La mujer permanece atrapada a más de 7.000 metros de altura en el Pico Pobeda desde el 13 de agosto, después de fracturarse una pierna.

La operación de rescate, catalogada como "imposible" debido a las condiciones climáticas extremas y la altitud, se cobró la vida de un socorrista. El alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 años, falleció de hipotermia y por la falta de oxígeno en su valiente intento por llegar hasta Nagovitsina y proporcionarle suministros vitales.

Una tragedia de alto riesgo

Nagovitsina, una alpinista experimentada que se hizo conocida por negarse a abandonar a su esposo durante un derrame cerebral en una montaña en 2021 (donde él finalmente perdió la vida), fue vista por última vez hace unos días en imágenes captadas por un dron. Sin embargo, las condiciones en la montaña se han deteriorado drásticamente, con temperaturas que han caído hasta los -23 °C.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán confirmó que todos los esfuerzos para llegar a ella han fracasado, incluyendo varios intentos con helicópteros y equipos de escaladores que tuvieron que retroceder debido a las difíciles condiciones. El último intento fue cancelado a solo 1.097 metros de su ubicación.

El jefe de los servicios de rescate, Dmitry Grekov, expresó sus dudas sobre la supervivencia de Nagovitsina, argumentando que es "poco realista" que una persona sobreviva tanto tiempo a esa altitud. La comunidad de montañistas ha rendido homenaje a Sinigaglia, considerándolo un héroe por su sacrificio.

