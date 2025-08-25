La destacada jugadora boliviana falleció dejando un legado en clubes locales y la selección nacional de futsal.

El fútbol boliviano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Mayori Ashly Cartagena Vega, una de las figuras más reconocidas del deporte femenino en el país. Durante su carrera, Cartagena militó en clubes como The Strongest, Always Ready, Fatic y Atlantes, dejando huella por su talento y compromiso en la cancha.

Además de su desempeño en el fútbol de clubes, la jugadora tuvo una destacada participación en la selección paceña, representando en torneos importantes y consolidándose como un referente para las nuevas generaciones de futbolistas.

Compañeros, entrenadores y seguidores del fútbol boliviano expresaron su pesar por la pérdida, destacando su dedicación y pasión por el deporte. Su legado perdurará tanto en los clubes en los que militó como en la historia del fútbol femenino del país.

Mira la programación en Red Uno Play