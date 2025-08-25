TEMAS DE HOY:
Deportes

¿Quién era Mayory Cartagena y por qué el fútbol boliviano la llora?

Fútbol boliviano llora la partida de Mayory Cartagena.

Martin Suarez Vargas

25/08/2025 13:01

Mayory Cartagena, futbolista boliviana que perdió la vida. Foto: Internet.
La Paz, Bolivia.

La destacada jugadora boliviana falleció dejando un legado en clubes locales y la selección nacional de futsal.

El fútbol boliviano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Mayori Ashly Cartagena Vega, una de las figuras más reconocidas del deporte femenino en el país. Durante su carrera, Cartagena militó en clubes como The Strongest, Always Ready, Fatic y Atlantes, dejando huella por su talento y compromiso en la cancha.

Además de su desempeño en el fútbol de clubes, la jugadora tuvo una destacada participación en la selección paceña, representando en torneos importantes y consolidándose como un referente para las nuevas generaciones de futbolistas.

Compañeros, entrenadores y seguidores del fútbol boliviano expresaron su pesar por la pérdida, destacando su dedicación y pasión por el deporte. Su legado perdurará tanto en los clubes en los que militó como en la historia del fútbol femenino del país.

