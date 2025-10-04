Muere a los 58 años Edu Manga, exjugador de la selección brasileña

El exjugador de la selección brasileña y del Real Valladolid, Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, falleció a los 58 años, según confirmó este viernes la Federación Paulista de Fútbol.

De acuerdo con la agrupación, el centrocampista se encontraba internado por problemas renales en un hospital de Barueri, municipio del estado de São Paulo.

Nacido el 2 de febrero de 1967 en Osasco, São Paulo, Edu Manga comenzó su carrera en las inferiores del Palmeiras, donde disputó 188 partidos con el primer equipo entre 1985 y 1989.

Sus 44 goles con la camiseta verde lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos de esa generación.

Entre 1987 y 1989 también defendió a la selección brasileña en diez partidos oficiales.

Fuera de Brasil, Edu se desempeñó en clubes como el América de México, el Shimizu S-Pulse de Japón, el Emelec de Ecuador y la Universidad Católica de Chile.

En el Real Valladolid, el brasileño jugó durante una temporada y media, entre 1996 y 1998, y es considerado uno de los extranjeros más queridos en vestir el escudo blanquivioleta.

En el tramo final de su carrera regresó a Brasil y jugó en el Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, club en el que se retiró en 2002.

