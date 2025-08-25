TEMAS DE HOY:
Autos Robados Muere el alcalde de Totora

9ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes sensibles] Momento en que un ciclista es atropellado a gran velocidad

El conductor del vehículo se dio a la fuga y el ciclista se encuentra en estado grave de salud.

Silvia Sanchez

25/08/2025 12:01

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

Un ciclista sufrió un terrible accidente mientras circulaba por una de las calles en la zona Sur de Buenos Aires en Argentina, un vehículo que circulaba a gran velocidad, arrolló al joven de 23 años, presenta una fractura de cráneo y tuvo que ser hospitalizado en grave estado.

El sensible momento quedó registrado en una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se ve que la víctima, quien circulaba en su bicicleta y es embestido a toda velocidad por un auto justo después de cruzar la calle, el joven sólo tiene tiempo para aminorar su marcha y orientarse bien hacia el cordón de la vereda, para luego salir despedido y dar varias vueltas en el aire.

Pese a lo ocurrido, el conductor del vehículo sigue a gran velocidad y escapa, mientras que un transeúnte se acerca a la víctima a la carrera para ayudarlo.

Video

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD