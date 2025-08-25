[Imágenes sensibles] Momento en que un ciclista es atropellado a gran velocidad

Un ciclista sufrió un terrible accidente mientras circulaba por una de las calles en la zona Sur de Buenos Aires en Argentina, un vehículo que circulaba a gran velocidad, arrolló al joven de 23 años, presenta una fractura de cráneo y tuvo que ser hospitalizado en grave estado.

El sensible momento quedó registrado en una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se ve que la víctima, quien circulaba en su bicicleta y es embestido a toda velocidad por un auto justo después de cruzar la calle, el joven sólo tiene tiempo para aminorar su marcha y orientarse bien hacia el cordón de la vereda, para luego salir despedido y dar varias vueltas en el aire.

Pese a lo ocurrido, el conductor del vehículo sigue a gran velocidad y escapa, mientras que un transeúnte se acerca a la víctima a la carrera para ayudarlo.

Video

Mira la programación en Red Uno Play