VIDEO: ¿Lo presintió? Turista cae de un edificio, casi aplastó a una madre y su hija

Un turista perdió la vida de manera instantánea al caer desde el último piso de un edificio en Camboya. La tragedia, presenciada por varias personas, estuvo a punto de cobrar más víctimas.

En el preciso momento de la caída, una joven madre caminaba por la acera con su hija. Según testigos, ambas se salvaron “por cuestión de segundos” gracias a un giro del destino: la mujer se detuvo un instante a acomodar su bolso, y fue en ese momento cuando el turista se precipitó al vacío. El cuerpo impactó contra el suelo a escasos metros de ellas.

“La señora se agachó a arreglar su bolsa y justo ahí cayó el hombre… si no lo hacía, seguro las golpeaba”, relató uno de los presentes aún conmocionado.

La Policía local acordonó el área y abrió una investigación para esclarecer las causas de la caída. Hasta el momento no se ha revelado la identidad ni la nacionalidad del fallecido.

Lo que pudo terminar en una tragedia aún mayor quedó marcado como un episodio estremecedor, donde la casualidad y el destino evitaron que una madre y su hija se sumaran a la fatalidad.

Imágenes sensibles:

