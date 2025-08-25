Jeanine Áñez reclama a fiscales por acusarla sin pruebas en el caso Senkata

Durante la audiencia de excepción de incompetencia en el caso Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez lanzó duras críticas contra los fiscales que la acusan de genocidio, asegurando que fue procesada y mantenida en detención preventiva durante cuatro años sin pruebas contundentes en su contra.

“Ustedes, fiscales, lo que han hecho con nosotros es una canallada, acusándonos de genocidio por delitos que no hemos cometido. Finalmente, ustedes no juzgan una causa, ustedes promueven la sumisión de la justicia y eso en el país debe terminar. Yo no me opongo a una justicia real, a una investigación seria con fiscales imparciales que no sirvan al poder político”, manifestó la exmandataria.

Áñez cuestionó además la sentencia de 10 años de cárcel que recibió en otro proceso, señalando que se la condenó sin pruebas y dejándola en estado de indefensión. “Que vaya como mensaje a aquel tribunal que me sentenció a 10 años porque me acusó sin pruebas. Aquí me tienen presa por cuatro años por delitos que no he cometido. Nos han quitado salud, familia y tiempo por algo que no hemos cometido”, reclamó.

La audiencia se desarrolla en el marco de la revisión de los plazos de detención preventiva instruida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la pasada semana, que incluye también a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Mire el video:

