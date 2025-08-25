Tribunal de La Paz convoca a audiencia virtual a Jeanine Áñez por el caso Senkata

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz instaló la mañana de este lunes, a las 9:30, una audiencia virtual en el marco del caso Senkata, en la que fue convocada la expresidenta Jeanine Añez.

La convocatoria responde a la resolución emitida el pasado viernes 22 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que instruyó la revisión de los plazos de detención preventiva de Añez, así como del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

En el caso específico de la exmandataria, si el tribunal determina que le corresponde la aplicación del juicio de responsabilidades, tendría que ser apartada del proceso ordinario que actualmente enfrenta por los hechos registrados en Senkata en noviembre de 2019.

No obstante, las asociaciones y representantes de las víctimas adelantaron que recurrirán a instancias internacionales para frenar cualquier decisión que pueda derivar en un beneficio procesal a favor de la exautoridad.

