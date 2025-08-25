¡Terrible! Hombre desapareció mientras se bañaba en un río en Palos Blancos, La Paz

El subcomandante de la Policía de La Paz, Willy Paz, informó este domingo, sobre un caso que llama la atención, donde una persona se encuentra desaparecida.

Según el reporte policial el varón de entre 25 a 30 años de edad se encontraba con varias personas en un río en Palos Blancos, al norte del departamento de La Paz, y se bañaba en el lugar, sin embargo, el mismo desapareció.

“Al promediar las 16:00 de la tarde, varias personas se estaban bañando en el río y una de ellas desapareció. Se trata de una persona de entre 25 y 30 años”, manifestó Paz.

El hecho se había suscitado la tarde del sábado, las personas que estaban en el lugar se percataron de lo sucedido e hicieron el llamado a la Policía, desde el momento de la desaparición la Policía, Bomberos y comunarios realizan la búsqueda.

“Lamentablemente ha desaparecido por lo que suponemos que habría fallecido por una asfixia mecánica por sumersión. La Policía de Palos Blancos se encuentra realizando trabajos para poder encontrar el cuerpo”, afirmó Paz.

