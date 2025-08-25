TEMAS DE HOY:
Acribillados Santa Cruz Muere el alcalde de Totora Hombre hallado muerto

Alcaldía cruceña hace el retiro gradual de las banderas pertenecientes a propagandas políticas

Tras la denuncia de vecinos, que señalan que las banderas de partidos políticos impiden la iluminación y generan contaminación visual, la alcaldía de Santa Cruz, procedió al retiro gradual de las mismas.

Jhovana Cahuasa

25/08/2025 9:23

El funcionario de la alcaldía de Santa Cruz, Nelson Baldera, informó este domingo que se hará el retiro gradual de las banderas que fueron puestas por los partidos políticos, como parte de su campaña electoral.

“Se va ir gradualmente haciendo el retiro de todas estas banderas y propagandas políticas que generan contaminación visual en la ciudad, y de igual manera generan cierto grado de desventaja en iluminación. Tengamos en cuenta que muchos partidos políticos, instalaron sus banderas partidarias en los brazos de los postes, entonces esto genera una disminución en la iluminación”, manifestó Baldera.

Baldera señaló que como municipio no se pueden quedar ajenos a este tipo de hechos, ya que afectan a la iluminación y por consiguiente a la circulación vehicular.

En medio de las políticas de limpieza, se hará el retiro de las propagandas políticas, ya que vecinos denunciaron que este tipo de propaganda especialmente los banderines complicaciones.

Según remarcó Baldera, este trabajo de limpieza les corresponde a los partidos políticos, por lo que hizo un llamado para poder coadyuvar en los mismos.

 

