¿Hasta cuándo permanecerá el frente frío en el país? Seis regiones son las más afectadas

Heladas y descensos de temperaturas se registran en cinco departamentos del país, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los departamentos afectados son: Pando, La Paz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

Estos departamentos se vieron afectados por el ingreso de un frente frío que permanecerá hasta este martes 26 de agosto.

“Vimos heladas en los que son los lagos de los Valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, y tenemos la presencia de lluvias de forma muy puntual en el departamento de Cochabamba, Beni Sur, Norte de La Paz, Los Yungas y el centro de La Paz”, manifestó la pronosticadora del Senamhi, Gilda Mamani.

Tal como lo pronosticó el Senamhi, se registraron lluvias en La Paz durante la madrugada de este lunes, así mismo dijeron que otras regiones serán afectadas también por lluvias en los próximos días.

“El frente frío que ingresó por vientos de dirección sur, se llegó a cumplir y por el momento llegamos con los vientos a más del 50 kilómetro por hora. Aún se prevé que este lunes estaríamos llegando a registrar vientos masivos en diferentes departamentos”, afirmó Mamani.

Mira la programación en Red Uno Play