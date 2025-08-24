La Paz: derrumbe en zona minera deja varios trabajadores heridos

Un derrumbe en la cooperativa aurífera Quillaca, en el municipio de Teoponte (La Paz), dejó varios mineros afectados durante la jornada de trabajo.

El incidente activó una respuesta inmediata de equipos de emergencia y maquinaria pesada. Las personas heridas fueron trasladadas a centros de salud de la región, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántos trabajadores se encontraban en el lugar al momento del colapso, por lo que las tareas de búsqueda continúan.

La situación sigue siendo crítica, debido a la inestabilidad del terreno, lo que obliga a extremar precauciones.

Las autoridades no han emitido aún un informe oficial sobre las causas del derrumbe ni la cantidad total de personas afectadas. Se espera que en las próximas horas se difunda un reporte con mayor detalle sobre el incidente, las condiciones del terreno y las acciones adoptadas en la zona minera.

