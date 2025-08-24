“Dejar de lado los insultos”: Monseñor Leigue insta a políticos a priorizar propuestas

Durante la Eucaristía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesari, dirigió un mensaje a los fieles que combinó reflexión espiritual y un claro llamado a la responsabilidad política.

El prelado insistió en que la salvación requiere esfuerzo y coherencia, recordando que “hay que entrar por la puerta estrecha, es la puerta por la que debemos entrar todos”, enfatizando que la fe auténtica implica vivirla plenamente, no solo asistir a la liturgia.

Coherencia entre fe y vida

Mons. Leigue advirtió que la participación en la misa pierde sentido si no se traduce en un compromiso real: “Podemos estar en la misa, pero el Señor quiere que lo vivamos, lo sintamos”. Invitó a los fieles a revisar la coherencia entre lo que profesan y lo que practican, ya que Dios conoce los corazones.

Justicia para los olvidados

El arzobispo reflexionó sobre el Evangelio y recordó que “los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos”, refiriéndose a los pobres y marginados. Señaló que el trato justo hacia estas personas es un claro signo de fidelidad a Dios y de compromiso con la sociedad: “Si hay justicia para los descartados, serán todos parte de este encuentro con el Señor”.

Elecciones y diálogo

Con las elecciones en puerta, Mons. Leigue exhortó a los candidatos a escuchar a quienes se sienten olvidados y a presentar programas concretos para el país. “Ha bajado un poco la tensión de las elecciones, pero aún no se ha definido quién va a guiar los destinos del país… nuestro país necesita algo más concreto”, señaló.

El arzobispo subrayó la necesidad de dejar de lado la guerra de insultos y priorizar propuestas claras: “Tomen en cuenta la realidad que vivimos. Dejar de lado los insultos, no es lo que el país necesita ”.

Fe y perseverancia

Finalmente, Mons. Leigue animó a no desanimarse ante las dificultades de la vida y de la coyuntura social, pidiendo a la Virgen María acompañar al pueblo para que nadie se pierda en el camino de la fe.

