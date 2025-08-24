TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Delincuencia Narcotráfico

13ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Dejar de lado los insultos”: Monseñor Leigue insta a políticos a priorizar propuestas

Con la segunda vuelta en puerta, el arzobispo de Santa Cruz, exhortó a los candidatos a escuchar a quienes se sienten olvidados y a presentar programas concretos para el país.

Charles Muñoz Flores

24/08/2025 10:45

El arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesari. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante la Eucaristía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesari, dirigió un mensaje a los fieles que combinó reflexión espiritual y un claro llamado a la responsabilidad política.

El prelado insistió en que la salvación requiere esfuerzo y coherencia, recordando que “hay que entrar por la puerta estrecha, es la puerta por la que debemos entrar todos”, enfatizando que la fe auténtica implica vivirla plenamente, no solo asistir a la liturgia.

Coherencia entre fe y vida

Mons. Leigue advirtió que la participación en la misa pierde sentido si no se traduce en un compromiso real: “Podemos estar en la misa, pero el Señor quiere que lo vivamos, lo sintamos”. Invitó a los fieles a revisar la coherencia entre lo que profesan y lo que practican, ya que Dios conoce los corazones.

Justicia para los olvidados

El arzobispo reflexionó sobre el Evangelio y recordó que “los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos”, refiriéndose a los pobres y marginados. Señaló que el trato justo hacia estas personas es un claro signo de fidelidad a Dios y de compromiso con la sociedad: “Si hay justicia para los descartados, serán todos parte de este encuentro con el Señor”.

Elecciones y diálogo

Con las elecciones en puerta, Mons. Leigue exhortó a los candidatos a escuchar a quienes se sienten olvidados y a presentar programas concretos para el país. “Ha bajado un poco la tensión de las elecciones, pero aún no se ha definido quién va a guiar los destinos del país… nuestro país necesita algo más concreto”, señaló.

El arzobispo subrayó la necesidad de dejar de lado la guerra de insultos y priorizar propuestas claras: “Tomen en cuenta la realidad que vivimos. Dejar de lado los insultos, no es lo que el país necesita ”.

Fe y perseverancia

Finalmente, Mons. Leigue animó a no desanimarse ante las dificultades de la vida y de la coyuntura social, pidiendo a la Virgen María acompañar al pueblo para que nadie se pierda en el camino de la fe.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

Avatar la leyenda de aang

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

Avatar la leyenda de aang

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD