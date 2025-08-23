La fuerza del arte boliviano: Jessica Kuljis vuelve con “Naturaleza Carnavalera”

La artista boliviana Jessica Kuljis se reencuentra con el público cruceño este miércoles 27 de agosto, desde las 17:00, en la Casa Municipal de Cultura “Raúl Otero Reiche”, donde presentará su obra más reciente: “Naturaleza Carnavalera”.

Esta nueva propuesta es una fusión entre el carnaval y la naturaleza, expresada en una paleta explosiva de colores, texturas y energía. La jornada incluirá una pintura en vivo, donde Kuljis creará una pieza en tiempo real, utilizando la técnica de acrílico sobre lienzo.

El evento forma parte de la muestra colectiva “Bolivia 200 años: El arte de una nación”, organizada por Networking for the Arts Foundation y el Centro Boliviano de Filantropía (CEBOFIL), en homenaje al Bicentenario de Bolivia.

Un homenaje a la diversidad boliviana

Desde el 2 hasta el 31 de agosto, la Casa de la Cultura acoge una exposición que reúne a más de 15 artistas de todo el país, con obras que recorren distintos estilos, territorios y generaciones.

Entre los artistas presentes se encuentran Roberto Mamani Mamani, José Moreno Aparicio, Roxana Arias, entre otros nombres destacados.

