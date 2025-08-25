“Nacieron para esto”; Luz López llenó de ternura y sensualidad el escenario de ‘La Gran Batalla’

Continuando con la primera presentación de los equipos en la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, esta vez fue el turno de Luz López y la academia ‘The Hooligans’, el equipo interpretó la canción “Qlona” de la artista Karol G.

La sensualidad se apoderó del escenario y el equipo recibió buenas criticas por parte de los jueces.

La primera en pronunciarse fue la juez Elka Meyer, ella destacó la propuesta del equipo, la energía y sensualidad que transmitieron al público desde el escenario, “una buena propuesta”, afirmó.

Para la juez Gabriela Zegarra, la coordinación de la famosa con su equipo fue bastante buena, pero le recomendó trabajar un poco más en la fuerza en cuanto a la imitación en la letra de la canción, “te tocó un buen equipo, las chicas la rompieron con su sensualidad”, manifestó.

En tanto, para Rodrigo Massa, la presentación necesitó mostrar un poco más de exageración en los movimientos de la famosa y conectar con el público, mediante la cercanía hacia la cámara, los jueces y los asistentes en el set.

Finalmente, para Tito Larenti, la presentación de Luz López y The Hooligans, sorprendió bastante, sobre todo porque resaltó su oído en cuanto a la música que le tocó interpretar, “hay que prepararse, creo que van a hacer un buen papel y ojalá que tengan un buen futuro”, afirmó Larenti.

Al finalizar su presentación, Luz recibió la visita de su novio y exparticipante de La Gran Batalla, Cristhian Marmolejo, quien le brindó todo su apoyo para seguir adelante.

