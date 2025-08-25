¡Impresionante! La artista Alicia Villarreal es seguidora de 'La Gran Batalla'

El pasado miércoles 20 de agosto, durante el desarrollo del programa de Red Uno, ‘La Gran Batalla’, la influencer y periodista, Marcela Palacios junto a la academia cochabambina ‘Sport Dance’, interpretaron ‘Te Quedó Grande la Yegua’ de la artista mexicana Alicia Villarreal, una presentación que emocionó y traspasó fronteras.

La artista mexicana Alicia Villarreal, también logró apreciar la interpretación de una de sus canciones mediante redes sociales, y le dio me gusta a dos de las publicaciones donde se mostró la presentación de Palacios y su equipo en el programa de producción nacional.

Marcela Palacios y la academia ‘Sport dance’, compartieron con mucha alegría este momento y también lo hicieron público en todas las redes sociales.

Durante la presentación del pasado miércoles, el equipo de Marcela recibió buenas devoluciones por parte del jurado, además, la famosa, no pudo contener su emoción al finalizar su presentación y derramó lágrimas dedicando su puesta en escena, a todas las mujeres del país.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play