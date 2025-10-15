Transportistas bloquean la doble vía La Guardia en protesta por la falta de combustible

Varios transportistas bloquearon este miércoles la doble vía La Guardia, a la altura del kilómetro 7, una de las principales rutas de ingreso y salida de la ciudad de Santa Cruz, en protesta por la escasez de diésel que mantiene paralizadas sus actividades desde el pasado viernes.

Los conductores denunciaron que no reciben el suministro necesario para continuar trabajando, lo que les ha obligado a mantener la medida de presión hasta que las autoridades garanticen el abastecimiento de combustible en la región oriental del país.

“Estamos esperando que nos solucionen. Desde el viernes estamos acá; ayer nos llegó 20.000 litros de diésel, que no alcanza ni para 10 camiones de la fila que hay aquí. Nos vamos a quedar hasta conseguir combustible, no podemos ni ir a nuestras casas”, relató uno de los transportistas afectados.

Otro conductor expresó su preocupación por las condiciones de espera y la falta de ingresos:

“No podemos ni dormir tranquilos aquí porque no tenemos con qué trabajar. Estamos desde el viernes; no queda otra manera. Pedimos que nos comprendan, no estamos trancando porque queremos, sino porque necesitamos trabajar”, explicó.

Mientras tanto, otro chofer señaló que la incertidumbre persiste ante la falta de información sobre nuevos envíos de carburantes:

“Estamos esperando que llegue el diésel, a ver cuándo llegará. Por eso estamos bloqueando, porque sin combustible no generamos ingresos ni podemos descansar”.

Los transportistas advirtieron que mantendrán la medida de presión de forma indefinida hasta que se restablezca el abastecimiento normal de combustible en los surtidores del departamento, donde en los últimos días se han registrado largas filas y racionamiento de diésel.

