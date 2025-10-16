Así será la votación este domingo: TED Santa Cruz muestra el paso a paso en un simulacro

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz se realizó en exclusiva para Red Uno un simulacro de la votación que se realizará este domingo 19 de octubre, cuando la población acuda a las urnas a elegir al nuevo presidente del país.

Este es el procedimiento que se seguirá en todos los recintos electorales:

A las 05:00 de la mañana el notario electoral se presentará ante el custodio, mostrando su cédula de identidad y su credencial para realizar el desprecintado del ambiente seguro.

Serán mínimamente tres los jurados electorales, los que deben estar presentes para recibir las maletas electorales.

Al primer delegado que se presente a la mesa de sufragio, portando su cédula de identidad y credencial otorgada por su organización, se le entregará la lista índice de los ciudadanos habilitados para el control.

A las 08:00 horas iniciará la votación y el presidente de mesa deberá exclamar en voz alta “Empieza la votación”.

Las primeras personas en votar son los jurados electorales de la mesa de sufragio; luego, y durante el desarrollo de la votación, se dará preferencia a mayores de 60 años, embarazadas, personas con bebés menores a un año, candidatos y candidatas.

El presidente de mesa dará paso al voto asistido con un acompañante o testigo.

Elector con discapacidad visual

El elector con discapacidad visual entregará su cédula de identidad.

El secretario de mesa verificará que se encuentre en la lista índice de habilitados.

Confirmada su habilitación, el elector pondrá su huella dactilar y firma.

El secretario tachará el nombre de la persona de la lista de habilitados y se le entregará la papeleta en alfabeto braille y la ofrecerá a la persona con discapacidad visual, quien decidirá si la utiliza o no.

El presidente tomará la papeleta de sufragio por la esquina para mostrar que no presente marca alguna.

El presidente acompañará al elector para vigilar que se cumpla con su voluntad.

El acompañante marcará la elección del elector y este procederá a depositar su voto en el ánfora.

El presidente de mesa entregará el certificado de sufragio y devolverá la cédula de identidad.

