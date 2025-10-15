PDC cierra campaña en Tarija antes del inicio del silencio electoral

A pocas horas del silencio electoral, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) realiza su cierre de campaña en Tarija. La concentración inició a las 16:00 horas en la avenida Integración, a la altura de la cancha de raquetball.

Reconocidos artistas serán los encargados de entretener a los partidarios de PDC que aguardan la presencia del binomio Rodrigo Paz – Edmand Lara.

El espectáculo contará con la presencia de Negro Palma, Dalmiro Cuellar, Erick Cuellar y, para el cierre de la noche, se tiene prevista la participación de Euphoria.

Paz llegó este miércoles a Tarija sin su binomio Edman Lara.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) activará desde la 00:00 horas de este jueves el silencio electoral, prohibiendo toda forma de campaña, propaganda políticas con miras a la segunda vuelta electoral del domingo 19.

