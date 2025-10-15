TED Pando amplía hasta el sábado la capacitación a jurados electorales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, a través del vocal José Oliveira, informó que la capacitación permanente a juradas y jurados electorales se ampliará hasta este sábado 18 de octubre, con el propósito de garantizar la participación de los ciudadanos sorteados para desempeñar este importante rol durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025.

“Queremos brindar todas las facilidades para que ningún jurado quede sin capacitarse. Nuestro objetivo es asegurar que cada mesa de sufragio cuente con autoridades plenamente preparadas y comprometidas con la democracia”, afirmó Oliveira. Asimismo, la autoridad señaló que la ampliación del cronograma responde al elevado número de ciudadanos que aún no lograron asistir a las capacitaciones programadas.

Esta medida busca fortalecer la transparencia y eficiencia en el desarrollo del proceso electoral en el departamento este 19 de octubre.

Las jornadas de capacitación se desarrollan en el edificio del TED Pando, bajo la coordinación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que utiliza metodologías participativas y materiales audiovisuales para reforzar los conocimientos sobre el procedimiento de votación, el conteo de votos y el llenado de las actas.

Finalmente, el vocal José Oliveira recordó que los jurados que aún no hayan recibido capacitación pueden acudir a las oficinas del TED Pando, ubicadas en la ciudad de Cobija, sobre la avenida 9 de Febrero Nro. 270, en los siguientes horarios: de 09:00 a 11:00, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00. “El compromiso ciudadano en este proceso es fundamental para garantizar una jornada electoral transparente, ordenada y confiable”, concluyó.

Con información del TED Pando.

