Video: “Un héroe sin capa”, guardia de seguridad salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía

Un guardia de seguridad evitó una tragedia al salvar a una mujer que estuvo a punto de ser atropellada por un tranvía en la ciudad de Kayseri, Turquía.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, la joven caminaba distraída mientras se disponía a cruzar la calle, sin percatarse de que un tranvía se aproximaba a gran velocidad.

En ese momento, el guardia, que se encontraba cerca del lugar, reaccionó de inmediato y logró retirarla del peligro en el último segundo, justo antes de que el vehículo pasara frente a ellos.

Su rápido accionar fue destacado por los testigos y ampliamente compartido en redes sociales, donde los usuarios lo calificaron como un “héroe con reflejos felinos” y celebraron su valentía con mensajes como: “No todos los héroes llevan capa”.

Las autoridades locales informaron que tanto la mujer como el guardia resultaron ilesos, y recordaron la importancia de mantener la atención al cruzar vías por donde circulan tranvías y otros medios de transporte urbano.

