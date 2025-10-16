TEMAS DE HOY:
Uno decide

Rodrigo Paz cierra campaña en Tarija y dice que “inicia un nuevo comienzo para la patria”

El candidato por PDC sostuvo que su objetivo era cerrar en este departamento para demostrar todo el cariño por su tierra.

Naira Menacho

15/10/2025 21:38

Tarija

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, llegó hasta la avenida Integración en su último cierre de campaña a pocos días de los comicios electorales en la segunda vuelta.

Acompañado por sus simpatizantes, Paz destacó que “inicia un nuevo comienzo para la patria”.

“El país quiere otra realidad, no de los que dividen, sino de los que generan unidad y una visión conjunta. Estoy agradecido con Tarija”, afirmó Rodrigo Paz.

El candidato por PDC sostuvo que su objetivo era cerrar en este departamento para demostrar todo el cariño por su tierra.

El cierre de campaña se desarrolló sin la presencia del candidato a la vicepresidencia Edmand Lara, quien debió quedarse en Yapacaní para realizar sus actos de campaña.

 

