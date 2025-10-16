Detienen a famoso influencer brasileño por lavado de dinero y encuentran un arsenal de armas en su mansión

La Policía Federal de Brasil detuvo al reconocido influencer Bruno Alexssander Souza Silva, alias "Buzeira", tras encontrar un importante arsenal de armas oculto en una habitación de su mansión en Igaratá, São Paulo.

La detención de Buzeira, de 28 años, se produjo el pasado martes 14 de octubre, en el marco de la Operación "Narco Bet", una investigación que busca desmantelar una gran red de lavado de dinero vinculada al tráfico internacional de drogas que opera en cuatro estados brasileños.

Buzeira, influencer arrestado en Brasil. Foto: Ig BUZEIRA

Arsenal hallado en un "búnker"

Según informaron las autoridades, las armas fueron localizadas en una habitación de difícil acceso con características similares a un búnker dentro de la residencia del influencer.

Entre los elementos incautados se encuentran: fusiles y pistolas; accesorios como cargadores, miras holográficas y radios; y un uniforme similar al utilizado por el Centro de Operaciones Tácticas (COT) de la Policía Federal. Todo el material incautado permanece bajo custodia de las autoridades para esclarecer su origen, según informan los medios El Tiempo y Notitarde.

Armas encontradas en mansión de Buzeira. Foto: Redes sociales

Vínculos con red criminal

La Policía Federal investiga la presunta vinculación de Buzeira con la red criminal, la cual habría utilizado criptomonedas, empresas de apuestas electrónicas y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de los fondos.

"Tenemos información de que parte de los fondos necesarios para obtener las licencias de estas empresas provino de fuentes ilícitas", señaló el jefe policial Marcelo Maceiras.

Buzeira, conocido por organizar rifas y sorteos de artículos de lujo en sus redes, fue arrestado junto al empresario Rodrigo Morgado, señalado como el contador y administrador de los recursos del grupo. La Justicia de São Paulo dictó prisión preventiva para el influencer mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La Operación "Narco Bet" ejecutó en total 11 órdenes de arresto y 19 órdenes de allanamiento e incautación en los estados de São Paulo, Santa Catarina, Río de Janeiro y Minas Gerais. Entre los bienes confiscados a la organización se encuentran autos de lujo importados, joyas y dinero en efectivo. Las autoridades continúan rastreando los movimientos financieros del grupo y no descartan nuevas capturas.

