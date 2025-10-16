TEMAS DE HOY:
Robo bicicleta hombre encadenado Abuso a menores

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Alianza Libre cierra su campaña en la plaza Villarroel de La Paz

Con este acto, la alianza cierra oficialmente su campaña nacional, cumpliendo con las disposiciones electorales que prohíben la realización de actividades de propaganda y actos públicos de apoyo a candidaturas desde la medianoche de este miércoles.

Hans Franco

15/10/2025 20:05

Foto: Militantes de Libre cierran campaña en La Paz (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

La alianza Libre realiza este miércoles su último cierre de campaña electoral en la plaza Villarroel, ubicada en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, marcando el último evento proselitista antes del inicio del silencio electoral, que comenzará a regir desde las 00:00 horas de este jueves 16 de octubre, conforme establece la normativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La concentración de simpatizantes y militantes comenzó alrededor de las 18:00 horas, en medio de un ambiente festivo y de expectativa. A lo largo de la jornada, grupos musicales y artistas locales amenizan la espera de los asistentes, quienes aguardan la llegada del binomio presidencial de Libre, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, prevista para las próximas horas.

El evento se desarrolla en un clima de entusiasmo, donde los seguidores de la alianza expresan su respaldo al proyecto político de cara a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 19 de octubre. Banderas, cánticos y consignas partidarias acompañan la concentración que reúne a centenares de personas en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la sede de gobierno.

Con este acto, la alianza cierra oficialmente su campaña nacional, cumpliendo con las disposiciones electorales que prohíben la realización de actividades de propaganda y actos públicos de apoyo a candidaturas desde la medianoche de este miércoles.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD