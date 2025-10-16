Alianza Libre cierra su campaña en la plaza Villarroel de La Paz

La alianza Libre realiza este miércoles su último cierre de campaña electoral en la plaza Villarroel, ubicada en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, marcando el último evento proselitista antes del inicio del silencio electoral, que comenzará a regir desde las 00:00 horas de este jueves 16 de octubre, conforme establece la normativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La concentración de simpatizantes y militantes comenzó alrededor de las 18:00 horas, en medio de un ambiente festivo y de expectativa. A lo largo de la jornada, grupos musicales y artistas locales amenizan la espera de los asistentes, quienes aguardan la llegada del binomio presidencial de Libre, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, prevista para las próximas horas.

El evento se desarrolla en un clima de entusiasmo, donde los seguidores de la alianza expresan su respaldo al proyecto político de cara a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 19 de octubre. Banderas, cánticos y consignas partidarias acompañan la concentración que reúne a centenares de personas en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la sede de gobierno.

Con este acto, la alianza cierra oficialmente su campaña nacional, cumpliendo con las disposiciones electorales que prohíben la realización de actividades de propaganda y actos públicos de apoyo a candidaturas desde la medianoche de este miércoles.

