Rodrigo Paz plantea una lucha integral contra el crimen organizado y una reforma policial

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, propuso una lucha integral contra el crimen organizado y una reforma estructural de la Policía Nacional, orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

Paz afirmó que Bolivia enfrenta una amenaza creciente del crimen organizado, alimentado por el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, por lo que es necesario un cambio profundo en la estructura del Estado y de las instituciones encargadas de la seguridad.

“La lucha contra el crimen organizado debe ser frontal y coordinada. Nadie se queda fuera: vamos a trabajar con todos los países y organismos internacionales para combatir el narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas. Es una batalla que Bolivia no puede librar sola”, señaló el candidato del PDC.

Una Policía descentralizada y cercana a la gente

Como parte de su propuesta, Rodrigo Paz anunció una reforma estructural de la Policía Nacional, que buscará descentralizar su funcionamiento y devolverle su carácter nacional, profesional y transparente.

“Vamos a descentralizar la Policía. Queremos una institución que responda a las necesidades de cada región y no solo a los comandos nacionales. La seguridad debe estar en la agenda de la gente, no en la de la burocracia”, afirmó.

Para esta tarea, el candidato presidencia destacó el rol de su acompañante Edmand Lara, indicando que “conoce de la Policía lo bueno y lo malo”, y contribuirá a impulsar los cambios necesarios desde una visión práctica y realista.

“Una Policía moderna y cercana es la base para reconstruir la confianza en el Estado. La seguridad no puede seguir siendo una consigna, debe ser una política pública al servicio de las familias bolivianas”, concluyó Paz.

Mira la programación en Red Uno Play