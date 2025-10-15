Ruth Nina sale de la cárcel con detención domiciliaria

La dirigente del expartido político PAN-BOL, Ruth Nina, fue liberada este miércoles de su detención preventiva por instrucción judicial emitida el pasado 14 de octubre de 2025 de parte de la Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal N° 1 de Shinahota quien dispuso la medida de detención domiciliaria.

Aproximadamente a las 17:35 horas, se efectuó el traslado de Nina desde el Centro Penitenciario “San Sebastián” (Mujeres) hasta su domicilio, donde deberá cumplir la medida dispuesta por la autoridad judicial.

Durante el operativo de salida, en inmediaciones del ingreso principal al penal de San Sebastián Mujeres se concentraron alrededor de 50 personas entre familiares y simpatizantes, quienes aguardaban la liberación de Nina.

Nina permanecía recluida desde el 26 de julio de 2025, tras ser procesada por la Fiscalía a raíz de sus declaraciones públicas durante un ampliado político, en el que afirmó que durante las elecciones “en vez de contar votos, van a contar muertos”.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación en su contra por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y atentados contra los derechos políticos, dentro del marco legal establecido por el ordenamiento jurídico boliviano.

