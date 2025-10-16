¡Atroz! Aprehenden a un hombre que mató a golpes a su pareja frente a sus hijos

Según el medio TN, el agresor llamó a su hermana por teléfono para confesar el crimen, lo que permitió su inmediata aprehensión por parte de la Policía.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima ya había presentado denuncias por violencia de género, y el sujeto tenía una restricción perimetral vigente.

La tragedia se habría originado tras una discusión, que terminó con la mujer gravemente golpeada. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, hallaron una impactante escena, la mujer estaba muerta con evidentes signos de violencia en el cuerpo.

El hecho causó gran consternación, especialmente porque los hijos de la mujer presenciaron todo lo sucedido al encontrarse dentro de la vivienda durante el crimen. El caso esta siendo aún investigado.

