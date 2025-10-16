TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Atroz! Aprehenden a un hombre que mató a golpes a su pareja frente a sus hijos

Una mujer de 42 años fue víctima de feminicidio a manos de su pareja, quien la asesinó a golpes dentro de su propia casa, en Argentina. Sus hijos presenciaron la brutal escena.

Red Uno de Bolivia

15/10/2025 22:30

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Según el medio TN, el agresor llamó a su hermana por teléfono para confesar el crimen, lo que permitió su inmediata aprehensión por parte de la Policía.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima ya había presentado denuncias por violencia de género, y el sujeto tenía una restricción perimetral vigente.

La tragedia se habría originado tras una discusión, que terminó con la mujer gravemente golpeada. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, hallaron una impactante escena, la mujer estaba muerta con evidentes signos de violencia en el cuerpo.

El hecho causó gran consternación, especialmente porque los hijos de la mujer presenciaron todo lo sucedido al encontrarse dentro de la vivienda durante el crimen. El caso esta siendo aún investigado.

 

