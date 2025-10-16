TEMAS DE HOY:
Hombre muerto en El Alto accidente de tránsito Asesinan a un reo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hombre muere atropellado por una cisterna: alertan riesgos en zonas con filas de camiones

La falta de protocolos de seguridad en zonas donde operan camiones cisterna cerca de áreas pobladas genera alarma tras un fatal accidente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/10/2025 22:28

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión cisterna que se disponía a ingresar a las instalaciones para cargar combustible. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) expresó su preocupación por la falta de medidas de seguridad en estos espacios, especialmente cuando se ubican cerca de viviendas, escuelas y zonas de alto tránsito peatonal.

La especialista en riesgos, Violeta Mansilla, advirtió que este tipo de vehículos no solo representan un riesgo por su tamaño y maniobrabilidad, sino también por el tipo de carga que transportan.

“Las cisternas liberan gases a través de válvulas de despresurización, y una simple chispa puede provocar una tragedia de gran magnitud”, señaló.

También alertó sobre la normalización de prácticas peligrosas como dormir bajo los vehículos o permanecer demasiado cerca de ellos.

 

Desde la SIB se recomendó implementar medidas urgentes como el acordonamiento de las zonas donde estacionan cisternas, mantener al público alejado al menos cinco metros, y realizar inspecciones técnicas obligatorias que verifiquen la presencia de extintores, conos de seguridad, botiquines y demás elementos necesarios para la prevención de accidentes.

“Estamos viendo filas de cisternas en zonas densamente pobladas sin ningún tipo de control. No basta con que los conductores tengan precaución; se necesita una respuesta institucional inmediata para evitar que se repita una tragedia”, añadió Mansilla.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD