Hombre muere atropellado por una cisterna: alertan riesgos en zonas con filas de camiones

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión cisterna que se disponía a ingresar a las instalaciones para cargar combustible. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) expresó su preocupación por la falta de medidas de seguridad en estos espacios, especialmente cuando se ubican cerca de viviendas, escuelas y zonas de alto tránsito peatonal.

La especialista en riesgos, Violeta Mansilla, advirtió que este tipo de vehículos no solo representan un riesgo por su tamaño y maniobrabilidad, sino también por el tipo de carga que transportan.

“Las cisternas liberan gases a través de válvulas de despresurización, y una simple chispa puede provocar una tragedia de gran magnitud”, señaló.

También alertó sobre la normalización de prácticas peligrosas como dormir bajo los vehículos o permanecer demasiado cerca de ellos.

Desde la SIB se recomendó implementar medidas urgentes como el acordonamiento de las zonas donde estacionan cisternas, mantener al público alejado al menos cinco metros, y realizar inspecciones técnicas obligatorias que verifiquen la presencia de extintores, conos de seguridad, botiquines y demás elementos necesarios para la prevención de accidentes.

“Estamos viendo filas de cisternas en zonas densamente pobladas sin ningún tipo de control. No basta con que los conductores tengan precaución; se necesita una respuesta institucional inmediata para evitar que se repita una tragedia”, añadió Mansilla.

Mira la programación en Red Uno Play