A pocos días del balotaje, avanza la capacitación de jurados y distribución del material electoral

Cuando faltan solo días para el balotaje del 19 de octubre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) intensifica los preparativos logísticos y operativos para garantizar una jornada electoral eficiente. Entre las principales actividades se encuentra la capacitación de jurados electorales.

El vicepresidente del TED en Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que hasta el momento se ha alcanzado un 50% de asistencia de jurados a los puntos de capacitación habilitados en la ciudad.

Las sesiones se realizan todos los días de 8:30 a 19:00 horas, y continuarán hasta el sábado. Esta formación es obligatoria para quienes fueron sorteados y no asistieron a la capacitación en sus recintos electorales.

Paralelamente, este jueves se dará inicio al envío de las maletas electorales hacia las provincias, a través de 45 rutas con vigilancia y cadena de custodia. Las primeras salidas están programadas para la 1:00 de la madrugada.

En tanto, el área urbana de Santa Cruz comenzará a recibir el material electoral el viernes 17, y se prevé completar la distribución el sábado 18.

Además, desde mañana comienza el silencio electoral, por lo que las campañas deben cesar, dando paso a un ambiente de reflexión ciudadana. Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la participación responsable y recordaron que el cumplimiento de las normativas es clave para fortalecer la democracia.

