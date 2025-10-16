“No hay momento de jugar con el futuro”: Tuto cierra campaña en La Paz con llamado al voto a los indecisos

El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, realizó su cierre de campaña en La Paz. En la concentración, el presidenciable apeló a sus seguidores a promover el voto por Libre e instó a los indecisos a realizar un cambio por el futuro del país.

“Venimos a pedirle, a rogarles que ustedes hagan lo que no podemos hacer; que ustedes pidan ese voto, a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, en la peluquería, en la calle. Estén donde estén, pídales que marquen por Libre; hay gente indecisa, no hay momento de jugar cuando el futuro de la Patria está en fuego. Abrir un cambio por la esperanza es votar por Libre”, instó Tuto Quiroga.

El candidato de Libre lanzó nuevamente sus propuestas económicas para dar solución al alza de precios de la canasta familiar, el desabastecimiento de combustible.

“Cuando no hay combustible, no hay producción, no hay alimentos”, afirmó Quiroga en su discurso.

Alianza Libre realizó este miércoles su último cierre de campaña electoral en la plaza Villarroel, ubicada en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Con este acto, la alianza cierra oficialmente su campaña nacional, cumpliendo con las disposiciones electorales que prohíben la realización de actividades de propaganda y actos públicos de apoyo a candidaturas desde la medianoche de este miércoles.

