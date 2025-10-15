TEMAS DE HOY:
Comunidad

La crisis del dólar dispara precios y reduce producción de medicamentos en más del 30%, según farmacéuticos

Freddy Zeballos, representante de los farmacéuticos, explicó que la crisis no solo repercute en la población, sino también en las farmacias unipersonales, que enfrentan dificultades económicas al no poder acceder a los medicamentos que necesitan.

Charles Muñoz Flores

15/10/2025 12:39

Freddy Zeballos, representante de los farmacéuticos. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La escasez de dólares y el incremento de precios de los medicamentos han encendido las alarmas en el sector farmacéutico. Según el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Santa Cruz, la producción de medicamentos ha disminuido más del 30%, lo que amenaza la continuidad de tratamientos esenciales para millones de personas en el país.

Freddy Zeballos, representante de los farmacéuticos, señaló que “si no se toman previsiones ni se implementan políticas de Estado para asegurar la importación de insumos y medicamentos terminados, el acceso a fármacos en los próximos dos o tres meses podría convertirse en un verdadero caos”.

La reducción afecta especialmente a medicamentos de alto valor y a tratamientos críticos, incluyendo aquellos para enfermedades crónicas y cáncer.

“Los pacientes se verán obligados a dejar tratamientos a medias, y algunas dolencias podrían no curarse”, advirtió Zeballos, subrayando el riesgo que esto representa para la salud pública.

El profesional explicó que la crisis no solo repercute en la población, sino también en las farmacias unipersonales, que enfrentan dificultades económicas al no poder acceder a los medicamentos que necesitan. “Nos enfrentamos a la impotencia de los pacientes y a la limitación de recursos en farmacias pequeñas”, agregó.

Frente a esta situación, los farmacéuticos exigen a las autoridades la creación de una nueva ley de medicamentos que funcione como política de Estado y devuelva la propiedad de las farmacias a los profesionales del sector, con el objetivo de humanizar el acceso a los medicamentos y garantizar la salud de la población.

 

