La crisis del dólar dispara precios y reduce producción de medicamentos en más del 30%, según farmacéuticos

Freddy Zeballos, representante de los farmacéuticos, explicó que la crisis no solo repercute en la población, sino también en las farmacias unipersonales, que enfrentan dificultades económicas al no poder acceder a los medicamentos que necesitan.
15/10/2025 12:39
Escuchar esta nota
La escasez de dólares y el incremento de precios de los medicamentos han encendido las alarmas en el sector farmacéutico. Según el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Santa Cruz, la producción de medicamentos ha disminuido más del 30%, lo que amenaza la continuidad de tratamientos esenciales para millones de personas en el país.
La reducción afecta especialmente a medicamentos de alto valor y a tratamientos críticos, incluyendo aquellos para enfermedades crónicas y cáncer.
“Los pacientes se verán obligados a dejar tratamientos a medias, y algunas dolencias podrían no curarse”, advirtió Zeballos, subrayando el riesgo que esto representa para la salud pública.
El profesional explicó que la crisis no solo repercute en la población, sino también en las farmacias unipersonales, que enfrentan dificultades económicas al no poder acceder a los medicamentos que necesitan. “Nos enfrentamos a la impotencia de los pacientes y a la limitación de recursos en farmacias pequeñas”, agregó.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55