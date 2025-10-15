Con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral prevista para este domingo 19 de octubre, el gobernador Luis Fernando Camacho promulgó el Decreto Departamental N° 508, que declara “Auto de Buen Gobierno” en todo el departamento de Santa Cruz.

La medida regirá desde las 00:00 horas del jueves 16 hasta las 12:00 del lunes 20 de octubre, y será de cumplimiento obligatorio para todas las personas, instituciones y establecimientos del departamento.

El secretario departamental de Gestión Institucional, José Luis Gómez, explicó que el Decreto establece diversas restricciones con el fin de preservar la tranquilidad durante el proceso electoral y garantizar el ejercicio libre del voto.

Entre las principales disposiciones destacan:

Silencio electoral: Desde las 00:00 horas del jueves 16 hasta las 18:00 del domingo 19 queda prohibida toda manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas, así como el traslado de electores de un recinto a otro por cualquier medio de transporte.

Prohibición de bebidas alcohólicas: Desde las 00:00 horas del viernes 17 hasta las 12:00 del lunes 20 queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, restaurantes, hoteles y otros establecimientos públicos o privados.

Restricción vehicular: Desde las 00:00 hasta las 24:00 del domingo 19 no se permitirá la circulación de vehículos particulares, oficiales o de servicio público, salvo aquellos con autorización del Tribunal Supremo Electoral o los tribunales electorales departamentales.

Suspensión del transporte: Hasta las 24:00 del domingo se suspenderán los servicios de transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario en todo el departamento, con excepción de los viajes de autoridades electorales y de las fuerzas del orden en cumplimiento de sus funciones, además de vuelos internacionales programados.

Prohibición de portar armas: Queda prohibido portar armas de fuego, punzocortantes o cualquier instrumento peligroso, salvo en el caso de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, encargados de mantener el orden.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, el Órgano Electoral Plurinacional, a través de las autoridades competentes, aplicará las sanciones correspondientes conforme al Reglamento de Faltas Electorales.

Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana colaborarán con el Tribunal Electoral para garantizar la seguridad durante todo el proceso, en cumplimiento de los artículos 148 y 149 de la Ley del Régimen Electoral.

Con esta medida, el Gobierno Departamental busca asegurar que la jornada democrática del domingo se desarrolle en un ambiente de paz, respeto y responsabilidad ciudadana, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el orden público en Santa Cruz.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz.

