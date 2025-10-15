Más de 600 cisternas descargan combustible, pero las filas persisten

El suministro de combustible en Santa Cruz comienza a mostrar señales de recuperación tras varios días de escasez. Cerca de 600 cisternas ingresaron ayer a la refinería de Palmasola para descargar el carburante que transportaban desde hace aproximadamente 20 días.

Este proceso marca el inicio de la normalización en la distribución, que había sido interrumpida, generando largas filas en los surtidores de la capital cruceña y zonas rurales.

Desde las 11 de la noche del mismo día, algunas cisternas ya comenzaron a salir con destino a surtidores tanto del área urbana como de provincias, lo que ha permitido reactivar paulatinamente el abastecimiento, principalmente de gasolina.

Se espera que en el transcurso de los próximos dos días la distribución se estabilice, al menos para este tipo de carburante.

No obstante, la situación del diésel continúa siendo incierta. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si se está procediendo a su distribución regular.

Las autoridades han indicado que el abastecimiento de gasolina podría volver a la normalidad en las próximas semanas. Mientras tanto, los transportistas y ciudadanos continúan a la espera de una solución definitiva también para el diésel.

