TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE DE CISTERNA accidente de tránsito Bebé hallada muerta

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Más de 600 cisternas descargan combustible, pero las filas persisten

Tras varios días de paralización, comenzaron a salir cisternas desde la refinería de Palmasola con destino a surtidores.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/10/2025 8:59

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El suministro de combustible en Santa Cruz comienza a mostrar señales de recuperación tras varios días de escasez. Cerca de 600 cisternas ingresaron ayer a la refinería de Palmasola para descargar el carburante que transportaban desde hace aproximadamente 20 días.

Este proceso marca el inicio de la normalización en la distribución, que había sido interrumpida, generando largas filas en los surtidores de la capital cruceña y zonas rurales.

Desde las 11 de la noche del mismo día, algunas cisternas ya comenzaron a salir con destino a surtidores tanto del área urbana como de provincias, lo que ha permitido reactivar paulatinamente el abastecimiento, principalmente de gasolina.

Se espera que en el transcurso de los próximos dos días la distribución se estabilice, al menos para este tipo de carburante.

No obstante, la situación del diésel continúa siendo incierta. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si se está procediendo a su distribución regular.

Las autoridades han indicado que el abastecimiento de gasolina podría volver a la normalidad en las próximas semanas. Mientras tanto, los transportistas y ciudadanos continúan a la espera de una solución definitiva también para el diésel.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD