“El abastecimiento de combustibles está garantizado”, afirmó el presidente de YPFB

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, garantizó el abastecimiento de combustibles en todo el país y aseguró que actualmente se cuenta con el 100% de los recursos necesarios para mantener la estabilidad en la provisión de gasolina y diésel.

La autoridad explicó que el trabajo se realiza “día a día” en coordinación con el Ministerio de Economía y las nuevas autoridades del proceso de transición gubernamental, con el objetivo de asegurar el suministro sin interrupciones.

“Actualmente estamos contando con el 100% de los recursos económicos para poder mantener estable el abastecimiento de combustible. La gasolina y el diésel están garantizados, porque día a día van asignando los recursos y se va pagando a los proveedores, no podemos decir hasta tal fecha (habrá carburantes)”, señaló Dorgathen.

En su evaluación del periodo del presidente Luis Arce, Dorgathen indicó que los problemas de abastecimiento estuvieron ligados a las limitaciones en la obtención de recursos, producto de decisiones políticas.

“Creo que ha quedado bastante claro que el problema era poder tener los recursos para adquirir el combustible. Hubo un bloqueo muy claro de la Asamblea con respecto a los créditos y en las últimas dos sesiones aprobaron 800 millones. Creo que está claro que hubo una intencionalidad política para bloquear los recursos para que no exista el combustible”, afirmó.

El titular de YPFB reconoció que el abastecimiento de combustibles fue “complicado de cubrir”, pero sostuvo que la empresa estatal hizo todo lo posible para garantizar la provisión al país. Asimismo, destacó los avances en el área exploratoria, señalando que se cumplieron los objetivos con “excelencia”, especialmente tras el último descubrimiento en Bermejo.

El presidente de YPFB recomendó al próximo gobierno enfocarse en soluciones estructurales para evitar que el país siga dependiendo de la importación de combustibles.

“En el corto plazo, el abastecimiento de combustible está garantizado porque tendrán los recursos frescos luego de que la Asamblea destrabó los créditos. Pero hay que encontrar una solución de fondo, porque por más que tengamos recursos, puede ser un agujero negro si se siguen utilizando para comprar. Esto debe resolverse mediante la exploración y el desarrollo de plantas de biocombustibles”, manifestó.

