Productores anuncian un ‘camionetazo’ por la falta de diésel

La crisis por la falta de diésel continúa afectando al sector productivo. En el norte integrado de Santa Cruz, los productores anunciaron que preparan un “camionetazo” en protesta por la escasez del combustible, que está poniendo en riesgo la cosecha de 350.000 hectáreas de soya.

El productor Eliezer Arellano, de la zona, advirtió que este miércoles sostendrán una reunión para definir medidas de presión y que, si el abastecimiento no mejora, convocarán a una movilización este viernes.

“No tenemos diésel, vamos a salir en una caravana, en el ‘camionetazo’, y bloquear en Yacimientos si no llega combustible. No podemos perder nuestras campañas, tenemos deudas y hay que pagarlas”, manifestó Arellano.

El dirigente explicó que el sector requiere más de dos millones de litros de diésel para garantizar la cosecha de soya en el norte integrado y el inicio de la siembra de la campaña de verano en la zona este del departamento.

“Queremos sembrar y cosechar, pero necesitamos diésel. Queremos producir alimentos, todos los productores estamos pidiendo combustible a gritos”, enfatizó.

El sector agropecuario ha reiterado que la falta de diésel no solo afecta la producción agrícola, sino que amenaza la seguridad alimentaria del país si la situación no se soluciona de inmediato.

Mira la programación en Red Uno Play