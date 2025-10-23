Industriales se reunieron con parlamentarios electos para abordar desafíos del sector

En una reunión clave realizada este miércoles, representantes de la industria nacional se encontraron con los nuevos diputados y senadores para exponer la compleja situación que atraviesa el sector y buscar compromisos que fortalezcan el desarrollo económico del país.

Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industriales, señaló que el encuentro fue positivo y destacó la disposición de los parlamentarios para trabajar en favor de la industria nacional.

“Estamos muy contentos por las palabras vertidas por los parlamentarios, quienes se comprometieron a impulsar medidas que beneficien a nuestra industria, que es el motor económico y social del país”, afirmó Morales.

Durante la reunión, los industriales enfatizaron que generan empleo y contribuyen significativamente a las arcas públicas a través de impuestos. Sin embargo, hicieron hincapié en la urgencia de resolver algunos temas críticos para el sector.

Entre las principales preocupaciones mencionaron la necesidad de seguridad jurídica para atraer inversiones nacionales y extranjeras, así como la problemática relacionada con el costo y disponibilidad del diésel y la gasolina, insumos fundamentales para la producción.

Morales también destacó la importancia de acceder a divisas extranjeras para la importación de materia prima, dado que aproximadamente el 85% de los insumos utilizados por la industria son importados.

Mira la programación en Red Uno Play