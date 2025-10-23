Productores del norte integrado se declaran en emergencia por falta de diésel

Los productores del norte integrado de Santa Cruz se declararon este miércoles en estado de emergencia ante la persistente escasez de combustible, que pone en riesgo la campaña agrícola de verano.

El sector demanda al Gobierno el envío urgente de al menos dos millones de litros de diésel para garantizar la siembra y la cosecha en la región.

El productor soyero Eliazer Arellano expresó su preocupación por la situación y pidió al presidente electo Rodrigo Paz que cumpla con su compromiso de normalizar el abastecimiento de combustible.

“Le decimos al presidente electo que se toque el corazón. Nosotros no queremos salir a bloquear ni perjudicar a nadie, pero la producción está en peligro. Dijo que el 9 ya no habría colas para conseguir diésel, y queremos que cumpla”, manifestó.

De acuerdo con los productores, la escasez afecta gravemente a las zonas productivas del Beni, el Este y el Norte cruceño, donde miles de hectáreas permanecen sin poder sembrarse o cosecharse.

En el Beni, aseguran que las 80 mil hectáreas cultivadas no cuentan con el carburante necesario; en el Este, más de un millón de hectáreas están paralizadas; y en el Norte, las 280 mil hectáreas de soya redujeron su rendimiento.

Arellano advirtió que esta situación ya tiene un impacto directo en los precios de productos básicos. “Por eso está caro el aceite y el arroz. No se puede terminar la zafra de caña, falta un 20%, y si llegan las lluvias se va a perder la soya. Son más de dos millones de litros los que necesitamos para tener arroz y aceite en nuestras casas”, sostuvo.

Los productores instaron al Gobierno y a YPFB a priorizar el envío de combustible al sector agrícola para evitar mayores pérdidas económicas.Asimismo, advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata, podrían retomar medidas de presión en los próximos días, pese a su intención de evitar conflictos.

Mira la programación en Red Uno Play