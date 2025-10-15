Aprueban ley municipal que suspende el parqueo tarifado en La Paz; Ejecutivo tiene 10 días para observaciones

En las últimas horas, el Consejo Municipal de La Paz aprobó la ley que anula las autorizaciones para el parqueo tarifado en la ciudad. La norma establece que el ejecutivo municipal cuenta con un plazo de 10 días para realizar sus observaciones o, en su defecto, promulgar la ley para que entre en vigencia.

“Se aprobó la etapa en revisión, que era la última que faltaba, y con eso el proyecto de ley, que ahora es ley, tiene que pasar al Ejecutivo Municipal. El Ejecutivo tiene 10 días para hacer sus observaciones, que entiendo que ya las tiene, como lo dijo públicamente”, manifestó el concejal Jorge Dulon, presidente del Concejo Municipal de La Paz.

Una vez recibidas las observaciones, estas se remitirán nuevamente al legislativo municipal y, en un pleno del Concejo, se decidirá si se aceptan o no.

Según Dulon, mientras dure este proceso, los parqueos tarifados continúan operando con normalidad.

“Mientras no se publique y promulgue esta ley, no entrará en vigencia”, agregó.

Por su parte, la concejal Roxana Del Castillo aseguró que desde el legislativo harán todo lo posible para que el alcalde promulgue la ley dentro del plazo establecido.

