¿Se normalizará el abastecimiento de combustible? Esto dice la ANH

El jefe de Análisis y Evaluación Técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Nelson Lamas, informó este martes en Red Uno, que se realiza un seguimiento constante a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre el desabastecimiento que se vive en el país, y la próxima llegada de combustibles.

“Es importante señalar que, como Agencia Nacional de Hidrocarburos, venimos haciendo seguimiento a YPFB sobre la programación de la demanda de combustible de manera mensual. En ese sentido, contamos con información de que al día de hoy se estarían despachando al 100% los volúmenes correspondientes a gasolina”, manifestó Lamas.

Según el jefe técnico, las filas para la compra de gasolina ya habían desaparecido, sin embargo, admitió que en los últimos días nuevamente fueron registradas. Pero dijo que se hace seguimiento permanente a la distribución.

“Todo el personal de la ANH está desplegado para verificar que estos volúmenes sean entregados a quienes realmente los necesitan”, afirmó.

Lamas señaló que el factor económico es determinante para garantizar la importación de combustibles, recordando que gran parte del producto que se consume en Bolivia es adquirido en dólares y vendido a un precio subvencionado en bolivianos.

“Este desfase entre la generación de divisas y la necesidad de dólares para pagar los combustibles genera una diferencia. Existen los montos requeridos en bolivianos, pero se necesita convertirlos en divisas extranjeras para realizar los pagos”, explicó.

Finalmente, indicó que la ANH constató avances logísticos en la importación y transporte de carburantes, y que varias cisternas se encuentran a la espera de descargar el producto, lo que permitiría normalizar el abastecimiento en los próximos días.

