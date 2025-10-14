VIDEO| Extensas filas por combustible llegan hasta la autopista La Paz–El Alto

Largas filas de vehículos colapsaron la autopista La Paz–El Alto la noche de este lunes, a la altura de la zona Achachicala. Decenas de transportistas permanecen varados durante horas, e incluso días, intentando llegar hasta los surtidores, en medio de una notoria escasez de combustible.

Hechos insólitos se registraron en la vía: los vehículos avanzan pegados unos a otros para impedir que otros se interpongan, mientras algunos conductores realizan giros en “U” no permitidos o circulan en sentido contrario para acortar el trayecto.

Uno de los puntos más congestionados es el surtidor Volcán, ubicado en la avenida Montes, de La Paz, donde las filas se extienden por varias cuadras. Situación similar ocurre en el surtidor Paraguay, al cual los conductores intentan acceder por vías improvisadas.

Los transportistas expresaron su molestia por la falta de combustible y la ausencia de control en el despacho.

“Pasamos horas, incluso días, esperando y no logramos cargar”, manifestó uno de los transportistas.

Vecinos de las zonas aledañas manifestaron su preocupación por el caos vehicular y pidieron a las autoridades regularizar el abastecimiento lo antes posible para evitar accidentes y mayores conflictos.

