Comunidad

El domingo es el balotaje: ¿Qué opinan los choferes que hacen largas filas por combustible?

Transportistas de flotas denuncian que pasan hasta tres días haciendo cola para abastecerse de combustible, afectando su vida cotidiana y generando incertidumbre de cara al balotaje del 19 de octubre.

Jhovana Cahuasa

17/10/2025 8:47

Foto: Red Uno
La Paz

Los choferes continúan este viernes haciendo largas filas en inmediaciones del tercer anillo y la avenida Tres Pasos al Frente, en Santa Cruz, donde los tiempos de espera se han vuelto extremos. Muchos señalan que permanecen hasta 24 horas o más haciendo filas, y en algunos casos incluso dos o tres días, durmiendo en sus vehículos y descuidando sus hogares.

“El día de las elecciones creo que pasaremos aquí para cargar combustible, ya que en este surtidor la fila es demasiado larga porque está cerca de la terminal. Yo ya llevo dos días y medio acá y recién voy a cargar. Imagínense el que recién empieza en la fila, probablemente cargará el lunes, porque el domingo no atienden, y será así para muchos”, manifestó uno de los transportistas.

El chofer agregó que su vida ha cambiado por completo: los horarios laborales se ven afectados, los ingresos disminuyen y ya no duermen en sus casas. Otros llegan desde la madrugada, lo que genera aún más dificultades.

A pesar de la situación, mantienen la esperanza de que la llegada de un nuevo gobierno pueda mejorar las condiciones.

“Esperemos que esto cambie a futuro o tal vez con estas nuevas elecciones veamos tiempos mejores”, señaló el transportista.

La incertidumbre crece entre los choferes, quienes aún no tienen certeza de si lograrán abastecerse antes del domingo 19 de octubre, fecha en la que se realizará el balotaje electoral en el país.

 

